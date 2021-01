PSG-OM : Dagba testé positif à la Covid-19

Colin Dagba (22 ans) a été testé positif au coronavirus et ne participera pas à la rencontre PSG-OM prévue mercredi, dans le cadre du trophée des Champions.





Le club parisien a annoncé le forfait de son latéral droit pour le Clasico de cette semaine. "Colin Dagba est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié", a-t-il indiqué par le biais d'un communiqué.



Fraîchement débarqué, Mauricio Pochettino devait déjà composer sans Thilo Kehrer, lequel avait aussi été testé positif à la Covid-19. Heureusement pour lui, Alessandro Florenzi revient de blessure et devrait être en mesure de tenir sa place. Quant à Neymar et Presnel Kimpembe, ils pourraient finalement être de la partie, puisque Le Parisien a précisé qu'ils avaient participé à la séance de lundi. Les retrouvailles entre le Brésilien et Alvaro Gonzalez pourraient donc bien avoir lieu, mercredi.



Pour rappel, l'OM s'est imposé 1-0 au Parc des Princes, en septembre, et l'arbitre du match avait sorti 17 cartons dont 5 rouges.