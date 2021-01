Mercato : Nîmes courtiserait Marley Aké

Les Crocodiles auraient coché le nom de Marley Aké (20 ans), en vue de renforcer son secteur offensif.





D'après les éléments relayés par l'insider Mohamed Toubache-Ter, le club nîmois fait du jeune Phocéen l'une de ses priorités, pour améliorer son attaque. Il souhaiterait obtenir un prêt jusqu'à la fin de la saison.



Décevant depuis l'été dernier, Aké dispose d'un bon de sortie, cet hiver, de l'aveu d'André Villas-Boas. Il a participé à 13 rencontres, dont 4 de Ligue des Champions, mais n'a pas trouvé le chemin du but. La saison passée, il avait également disputé 13 matchs et n'avait pas non plus inscrit de but. On peut penser que quelques mois passés dans un club où il pourrait bénéficier de temps de jeu pourraient l'aider à passer le palier qui lui manque pour faire la différence.



Pour rappel, Marley Aké dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.