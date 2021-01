Pour Djellit, Aulas a donné une leçon à l'OM

Sur Twitter, le journaliste de France Football a utilisé Islam Slimani pour louer les qualités du président de Lyon.





Sauf retournement de situation, Islam Slimani devrait signer à Lyon dans les prochains jours. Nabil Djellit, journaliste à France Football, a profité de ce futur transfert pour critiquer... l'OM : "Slimani était fait pour l'OM, l'OM était fait pour Slimani. Sur Tinder, c'était emballé cash. Avec (Jacques-Henri) Eyraud, beaucoup moins. Il cherche des pépites pas prêtes pour les revendre. SuperSlim, lui, est juste là pour marquer des buts. Une fois de plus, Aulas a donné la leçon aux Marseillais."



L'obsession de Nabil Djellit de voir Islam Slimani signer à l'OM a trouvé ici, on l'espère, sa conclusion. L'Algérien, qui n'a pas joué un match cette saison à Leicester, a effectué une bonne première partie de saison l'an dernier avec l'AS Monaco, avant d'être relégué sur le banc par le nouvel entraîneur monégasque, Roberto Moreno. Cela fait donc un an que l'Algérien joue pas ou peu. En plus de cela, on peut penser qu'Islam Slimani n'est pas entré dans les plans de l'OM à cause de son âge (32 ans) et de son système tactique de préférence, à deux pointes. Or, André Villas-Boas ne joue jamais avec deux attaquants. Ca fait donc beaucoup de raison de s'intéresser à d'autres profils, comme Jean-Philippe Mateta (Mayence) et Arkadiusz Milik (Naples).