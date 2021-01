Appadoo émet l'idée d'un licenciement pour Payet

Le journaliste de France Football Dave Appadoo a développé une idée très personnelle sur La Chaîne L'Equipe concernant le numéro 10 de l'OM, Dimitri Payet.





"Dans le contexte dans lequel est l'OM, c'est-à-dire en grandes difficultés financières... Il y aura une réunion dans laquelle ils vont parler des baisses drastiques des salaires. Il se trouve que ce club, comme d'autres, se sont séparés de joueurs pour faute grave. Arriver en retard à l'entraînement et pas en forme pour s'entraîner, pour dire les choses sobrement, ça peut être un motif de faute. Marseille a fait pire. Ce n'est pas un hasard ce qu'il se passe. (André) Villas-Boas est embarrassé. Si ça tombe dans la tête de la direction, ce n'est pas exclu que ça aille plus loin qu'un conflit avec Villas-Boas. Marseille a déjà fait ça, Saint-Etienne aussi avec (Stéphane) Ruffier."



Si, effectivement, l'OM a déjà licencié des joueurs dans un passé récent (Adil Rami, Rod Fanni notamment), on voit très mal le club le faire pour un joueur majeur de l'effectif qui, s'il n'est pas toujours en forme, a été efficace cette saison dans des matchs importants (buteur contre Lyon, passeur décisif contre le PSG, passeur décisif contre Rennes, buteur contre Montpellier). De plus, Dimitri Payet (33 ans), ne réalise pas, statistiquement, une saison honteuse en L1 (3 buts et 3 passes décisives en 13 matchs), même si tout le monde attend plus de lui.