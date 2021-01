Lala pour l'été 2021 ?

Le Strasbourgeois est en fin de contrat l'été prochain et l'OM se serait placé pour le récupérer gratuitement.





Si l'OM devrait se faire prêter le latéral droit de la Fiorentina, Pol Lirola, pour les six derniers mois de la saison, Pablo Longoria pense néanmoins à d'autres pistes. L'un d'elles mènerait à Kenny Lala, le latéral de Strasbourg, selon les informations du 10 Sport. Le directeur sportif du club aurait discuté avec les représentants du Français de 29 ans, ces dernières semaines, pour prendre la température pour une signature libre pour l'été prochain.



Celui qui porte le numéro 10 à Strasbourg a joué 19 matchs de L1 cette saison, pour 3 buts et 1 passe décisive. Plusieurs clubs, dont Galatasaray, le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort, sont séduits par son profil. On peut penser que si Pol Lirola (23 ans) ne satisfait pas lors de son prêt, et que l'OM ne lève pas son option d'achat (d'environ 11 millions d'euros) à la fin de la saison, Kenny Lala fera office de plan B.