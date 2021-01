Roustan critique les déclarations de Villas-Boas

Sur Twitter, Didier Roustan s'en est pris à l'entraîneur de l'OM, après avoir écouté sa conférence de presse d'avant le match contre le PSG, ce lundi.





"Tant à dire et d'exemples à donner par rapport à cette énième déclaration d'AVB, toujours en mode ouin ouin avant de rencontrer le PSG, que j'en suis fatigué à l'avance... Mais ma question est la suivante : les supporters de l'OM gobent/apprécient vraiment tout ça ?" a demandé Didier Roustan sur le réseau social.



André Villas-Boas a notamment dit que le championnat de France était l'un des plus déséquilibrés du monde à cause de la capacité financière du PSG, et que gagner avec l'OM face à ce PSG-là était extrêmement compliqué. Difficile de lui donner tort, tant Paris version qatarie domine la France depuis 2011, en championnat comme dans les coupes nationales.



Mercredi soir, lors du Trophée des Champions, l'OM devra réitérer l'exploit du match aller en L1, et une victoire 1-0 au Parc des Princes, grâce à un but de Florian Thauvin sur une passe décisive de Dimitri Payet.