Riolo est pessimiste pour l'OM et le foot français

Sur RMC, Daniel Riolo a annoncé que des clubs français importants, dont l'OM, étaient en très grande difficulté financière actuellement.





"Le football est en perte de vitesse et la situation est vraiment préoccupante. Canal+ ne se précipite pas pour donner la fameuse somme d'argent évoquée (les futurs droits TV, ndlr), ils devraient finir par le faire mais ça sera beaucoup moins que prévu. C'est dire si la situation est catastrophique car il se dit que plusieurs clubs sont dans une situation catastrophique. C'est-à-dire à peine capable de finir la saison. Dans ces clubs-là, il y en a trois qui sont des clubs importants de notre football. L'OM, l'ASSE, Bordeaux... des clubs qui ne sont pas loin du précipice, qui se disent "on ne pourra payer que la moitié des salaires et faire des économies drastiques pour survivre". On en est là."



Si la situation se vérifie du côté de l'OM, espérons que le propriétaire du club, l'Américain Frank McCourt, aura les reins assez solides pour sortir financièrement le club de ce mauvais pas, lequel touche globalement tout le football français, et mondial.