Dia a un bon de sortie

L'attaquant de Reims, Boulaye Dia, a été interrogé par Téléfoot sur son avenir, alors que l'OM cherche un attaquant pour cet hiver et que le joueur était une cible de Pablo Longoria l'été dernier.





"Je peux partir, tout comme je peux rester. Mais ce n'est que le début (du mercato d'hiver). Le mois est très long. L'extra-sportif, ce n'est pas moi qui gère. J'ai un bon de sortie, on connaît l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire."



L'attaquant sénégalais de 24 ans, auteur de 12 buts en 17 rencontres de championnat cette saison, est suivi en Angleterre par West Ham, ainsi que par trois autres formations de Premier League. En Serie A, deux équipes sont également intéressées. L'OM, en cas d'intérêt, devra agir vite et bien pour Boulaye Dia, à qui il reste un an et demi de contrat à Reims, le 14e de L1.