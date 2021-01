En conférence de presse, ce lundi, André Villas-Boas a appelé de ses voeux une refonde du football mondial après la crise du coronavirus.





"Ca va toucher tout le monde (la crise). Ca peut être une opportunité pour les clubs de se remettre en cause. Les clubs ont perdu la tête, le contrôle sur le marché des transferts. On a fait des conneries avec des transferts à 300 millions d'euros. C'est bien que la pandémie ait mit le feu aux clubs. La plupart des clubs sont endettés. On ne parle pas que des clubs portugais, mais du Barça, du Real (Madrid) aussi. C'est important. Ca va toucher les employés du jeu, les joueurs et les entraîneurs, mais peut-être que c'est une opportunité pour changer la face du foot. La dynamique qu'on traversait était déjà mauvaise. On va voir aussi concernant les compétitions. Il se passe beaucoup de choses. On va voir le retour des supporters au stade aussi. Comment vont-ils réagir ? S'ils n'ont plus d'intérêt dans le foot... Il y a beaucoup d'interrogations. L'absence des supporters a changé les résultats des matchs à domicile. Les clubs commencent à parler avec les joueurs. On regarde de plus en plus les joueurs libres. Ce n'est pas normal de regarder de ce côté."



La crise du coronavirus et des revenus liés à la billetterie se doublent, en France, d'une crise liée aux droits tv, alors que le dernier diffuseur, Médiapro, n'a pas payé ses deux dernières échéances de plus 300 millions d'euros. Les clubs français, dont l'OM fait évidemment partie, sont mal en point.