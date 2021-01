Amavi annonce la couleur pour son avenir

Jordan Amavi (26 ans) s'est exprimé sur son futur, lors d'un entretien accordé à France Football. Il a admis qu'un départ n'était pas à exclure.





"Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance", a déclaré le défenseur gauche dans les colonnes de l'hebdomadaire.



Compte tenu de ses performances, cette saison, il faut espérer que les dirigeants parviendront à le convaincre de prolonger son bail. On peut à nouveau déplorer que les négociations n'aient pas démarré plus tôt. Comme pour Florian Thauvin, l'OM n'est pas en position de force et un départ gratuit constituerait une véritable catastrophe.



Amavi a participé à 119 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis sa signature dans le club phocéen.