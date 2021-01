Villas-Boas fait un point sur le mercato

Face à la presse, André Villas-Boas a fait un petit point sur le mercato.





En conférence de presse, le coach portugais a confirmé l'arrivée très probable de Pol Lirola. Il a aussi que le club travaillait sur plusieurs pistes : "Pol Lirola est en examen médical, on aura peut-être des choses à annoncer d'ici ce soir. Pour Kevin Strootman, on s'échange des documents entre Genoa et l'OM. Si on n'a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions. Pour la position d'attaquant, on n'a pas de grande nouvelle, on travaille plusieurs dossiers", a-t-il indiqué.



Pour rappel, Pablo Longoria travaillerait toujours sur le dossier menant à l'attaquant de Naples, Arkadiusz Milik.