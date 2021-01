Radonjic scelle son mercato

Nemanja Radonjic (24 ans) ne pense pas à quitter l'OM, cet hiver.





Interrogé sur son avenir, l'international serbe a assuré qu'il ne pensait pas partir, ces prochaines semaines : "Je ne sais rien sur ce sujet. On ne m'a rien dit, je ne discute avec aucun club. Tout ce que je sais, je l'ai lu sur internet, notamment sur l'intérêt supposé de Sassuolo. Je veux rester à l'OM jusqu'à la fin de la saison." Il pense pouvoir apporter davantage au club phocéen : "Je pense que je n'ai pas encore montré tout ce que je savais faire et je pense qu'il faut que je joue plus pour ça. Le coach me fait jouer ces deux derniers matchs et j'espère que je jouerai plus d'ici à l'été." Et il apprécie la ville marseillaise : "En ce moment, on ne peut aller nulle part. Avant la pandémie, j'allais souvent dans le centre. Marseille est une ville où on adore le football et il y avait toujours quelqu'un pour venir me parler."



Depuis son arrivée, Radonjic totalise 58 matchs (dont 22 comme titulaire), 7 buts et 2 passes décisives.