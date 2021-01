André Villas-Boas s'est longuement exprimé sur le Clasico qui opposer le PSG à l'OM, mercredi. Il s'attend à une rencontre musclée.





"Tout de suite, le match aller peut servir d'inspiration. Des choses à améliorer aussi. On veut profiter de cette inspiration. Il va falloir beaucoup travailler, beaucoup souffrir. En espérant de le faire encore mieux qu'à l'aller et avoir la chance de gagner", a-t-il déclaré face à la presse. Il ne sait en revanche pas à quoi s'attendre de la part de Mauricio Pochettino : "C'est dur, car Pochettino n'a pas eu beaucoup de temps. Pour l'instant pas trop de différences, c'est une équipe basée sur les individualités. Il y a eu des changements dans les coups de pied arrêtés, ils sont passés de la zone à homme à homme. C'est la plus grande différence que j'ai notée. Le reste, ça vient avec le temps, mais le problème pour Pochettino, c'est qu'il n'a pas de temps."





"Alvaro a pas mal souffert de cette histoire"

La rencontre pourrait permettre aux Phocéens de remporter un nouveau trophée : "C'est pour le palmarès de l'OM, et pour chacun de nous, avoir un titre en France, c'est important, surtout vu la domination du PSG sur les compétitions nationales. Ce n'est pas toutes les fois que tu as une chance comme ça." Il s'attend à une rencontre particulièrement musclée : "On sait que ça va être un match chaud. C'est seulement ma troisième fois contre eux. Ma première était ratée, ma deuxième plus réussie. On espère faire encore mieux." Il a refusé d'évoquer les retrouvailles Neymar-Alvaro : "C'est un cas qui est encore devant la justice et donc je ne veux pas trop parler de ça. Alvaro a pas mal souffert de cette histoire." Il assure enfin que la pression est sur Paris : "L'OM ne gagne plus depuis que le PSG a changé la face du foot français. Ce n'est pas non plus la faute de l'OM, c'est la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. Quand Paris est moins bien et qu'on a une opportunité, il faut la saisir, mais non, on n'a pas la pression, il y a un milliard et demi de différence d'investissement entre les deux."



Pour rappel, le 13 septembre dernier, l'OM s'est imposé 1-0 au Parc des Princes, grâce à un but de Florian Thauvin.