Mercato : Caleta-Car et Radonjic courtisés ?

Duje Caleta-Car (24 ans) et Nemanja Radonjic (24 ans) pourraient quitter l'OM, durant le mercato hivernal.





Selon La Provence du jour, des offres pourraient arriver sur le bureau des dirigeants phocéens, ces prochains jours, pour le Croate et le Serbe. Cagliari et Sassuolo auraient notamment un oeil sur le milieu offensif, en vue d'améliorer leur animation. Il reste à voir s'ils feront une proposition capable de contenter les décideurs olympiens. Quant au défenseur, il intéresse depuis longtemps des écuries de Premier League.



Gêné par des pépins physiques, Radonjic est passé au travers de sa première partie de saison. Il paraît néanmoins bien en jambes, ce début d'année. Quant à Caleta-Car, il a connu une période un peu délicate, mais semble peu à peu retrouver sa sérénité.



Pour rappel, Radonjic était arrivé pour un montant de 11 millions d'euros et Caleta-Car pour 19 millions d'euros, en 2018.