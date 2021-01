Kimpembe manquera PSG-OM

Presnel Kimpembe (25 ans) ne sera pas rétabli pour participer à la finale du trophée des Champions PSG-OM.





Le défenseur, qui souffre des ischios, ne prendra pas part au second Clasico de la saison. Il est au mieux espéré contre Angers, samedi, indique le quotidien Le Parisien. Quant à Neymar, "c'est du 50-50", a précisé un salarié du club. Danilo Pereira et Leandro Paredes devraient bien en être, et Juan Bernat (genou) et Thilo Kehrer (coronavirus) sont déjà forfaits. Enfin, Rafinha escompte un test négatif, ce lundi, après avoir été positif, il y a une semaine.



Pour rappel, l'OM s'était imposé au Parc des Princes (1-0), en septembre, dans une rencontre émaillée par des incidents. Au total, l'arbitre avait sorti 17 cartons, dont 5 rouges. Neymar et Leandro Paredes avaient soufflé sur les braises et tenu un rôle indéniable dans les événements de fin de match. Les retrouvailles, sur le terrain de Lens, s'annoncent chaudes.