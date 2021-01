Jonatan MacHardy a donné son avis sur la contre-performance réalisée par l'OM sur le terrain de Dijon, samedi.





"Cette équipe a tellement peu de certitudes collectives que quand il faut faire le jeu et se créer ses propres occasions, c'est compliqué, voire impossible. Pour plusieurs raisons, je pense que Villas-Boas a sa part de responsabilité, mais je pense aussi que l'effectif de l'OM est mauvais. Il n'y a aucun joueur capable de prendre le jeu à son compte. Payet n'est pas là et à juste titre. Il ne mérite pas d'être dans le onze. Mais à part lui, il n'y a personne. Il y a un gros trou dans le collectif. Cela ne me surprend pas. Marseille est à sa place", a-t-il déclaré au micro de RMC.





"Lyon, le PSG et le LOSC sont les trois meilleures équipes"

Il considère que l'OM est déjà hors course pour le titre : "Lyon, le PSG et le LOSC sont les trois meilleures équipes du championnat, en termes d'effectifs, de densité sur le banc, d'individualités... J'espère que le titre se jouera jusque dans les derniers instants avec ces trois équipes-là. Avoir trois équipes qui joueraient le titre jusqu'au bout, ça fait un petit moment que l'on n'a pas eu ça, et ce serait bien pour la L1", a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'OM compte 7 points de retard sur Lille et le PSG et 8 sur Lyon, avec 2 matchs en retard. Certains journalistes parisiens continuent d'accréditer la thèse selon laquelle la 2e place de la saison passée était usurpée. Il paraît tôt pour tirer des conclusions et il sera intéressant de voir ce qu'est capable de faire l'équipe d'André Villas-Boas, sans la fatigue liée à la Ligue des Champions.