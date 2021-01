Leboeuf pense que Lyon sera champion

Frank Leboeuf considère que Lyon est supérieur à ses concurrents et obtiendra le titre de champion de France, cette saison.





"Lyon champion, je le crois. Ils ont le groupe et le talent qu'il faut. Ils ont aussi une force collective et un tempérament, a déclaré l'ancien défenseur de l'OM au micro de Téléfoot. Ils ont envie de travailler ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a une vraie constance que l'on voit. Et puis, il n'y a pas de matchs de coupe d'Europe et ça, c'est très important. Mais après, il faut faire attention à ce que l'on dit. Le premier en Espagne, c'est l'Atlético, en Premier League, Manchester United est premier avec Liverpool. En Italie, c'est l'AC Milan. On peut voir qu'il y a beaucoup de changements à cause de cette pandémie. Lyon est à sa place et fait un beau champion d'automne."



Le club de Jean-Michel Aulas a contracté un gros emprunt afin de conserver ses meilleurs éléments et il paraît pour l'instant difficile pour l'OM de se hisser à son niveau. Il reste toutefois 19 matchs et rien n'est joué pour personne.