Delort n'est pas pressé de quitter Montpellier

Andy Delort (29 ans) a conscience d'où il revient et n'est pas pressé de quitter Montpellier. L'attaquant souhaite qualifier son club pour la coupe d'Europe.





"Si un autre challenge que Montpellier me fait rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher, j'étais à la cave à Toulouse où c'était très très compliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà, deux ans et demi plus tard je suis vice-capitaine quand Vito (Hilton) n'est pas là. J'ai des responsabilités, je marque des buts et je me sens bien dans cette équipe. Ma première envie c'est de finir européen avec Montpellier pour rendre tout ce qu'il m'a donné. C'est le club de ma région, je vais tout faire pour monter le club où il mérité d'être", a déclaré l'attaquant au micro de la chaîne Téléfoot.





"Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre"

Et de poursuivre : "Moi j'aime le club. J'ai envie de rester, le club aussi donc on va voir ce qu'il se passe. Dans ma dernière interview, j'ai dit qu'on ne peut jamais prévoir dans le foot, ce qui est vrai. Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre, que même le président ne peut pas refuser. En tout cas, mon objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être européen avec Montpellier, et j'espère remplir ma mission avant soit de partir ou de finir ma carrière à Montpellier."



Delort n'est visiblement pas sur le départ pour l'OM. Pour rappel, il a inscrit 34 buts en 84 apparitions sous la tunique héraultaise, depuis 2018. Il a également délivré 16 passes décisives.