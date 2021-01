Neymar veut jouer contre l'OM

Isabela Pagliari, journaliste brésilienne, s'est exprimée sur la blessure de Neymar (28 ans). Le joueur parisien souhaite vraiment être là contre l'OM, mercredi.





"Il est encore en convalescence, il essaie de récupérer au plus vite pour jouer face à l'OM. C'est un match super important parce qu'il a un passé avec notamment Alvaro Gonzalez où il y a eu beaucoup de polémique. C'est un match aussi que Neymar aime jouer. C'est un classique, un match chaud. Il continue de faire un travail avec des soins deux fois par jour. Il espère s'entraîner avec l'équipe et dans le pire des cas il pourrait être sur le banc. Il n'y aura pas prise de risque, car le match le plus important pour le club c'est contre le FC Barcelone au mois de février (le 16, pour le huitième de finale aller de la ligue des Champions)", a-t-elle expliqué (propos relayés par Paris-Team.fr).



Bien que les mois aient passé, les retrouvailles entre Parisiens et Marseillais promettent d'être chaudes.