Longoria aurait fait une proposition à Amavi

Pablo Longoria aurait transmis une proposition de prolongation à Jordan Amavi (27 ans).





D'après les éléments communiqués par l'émission Téléfoot, le directeur du football de l'OM a fait une offre de contrat au latéral gauche portant jusqu'en 2024. Les détails concernant sa rémunération n'ont pas filtré. Il reste donc à voir si le joueur l'acceptera, alors que son engagement prendra fin en juin.



D'après certaines sources, Amavi figure sur les tablettes de certains clubs anglais, dont Crystal Palace. Il connaît bien l'Angleterre, puisqu'il a déjà défendu les couleurs d'Aston Villa avant de rejoindre Marseille. Il a disputé 10 matchs de Premier League et 34 de Championship.



A l'OM, Amavi a disputé 119 matchs, marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives. Il s'est révélé particulièrement performant, ces derniers mois, et son départ serait une lourde pour le onze d'André Villas-Boas.