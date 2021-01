Mercato : une offre de l'OM pour Abel Ruiz ?

L'OM discuterait avec Braga pour obtenir le renfort d'Abel Ruiz (20 ans), ancien pensionnaire du centre de formation du FC Barcelone.





Selon les éléments recueillis par As, le club phocéen est passé à l'action pour s'attacher les services de l'ancien joueur de la Masia. Peu utilisé, cette saison, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie pour un montant très inférieur à sa clause libératoire (45 millions d'euros).



Depuis l'été dernier, l'attaquant n'a participé qu'à 6 matchs de Liga Nos et délivré 1 passe décisive. Son profil paraît plaire à Pablo Longoria et André Villas-Boas. Il a été sélectionné dans toutes les équipes de jeunes espagnoles, jusqu'aux espoirs (3 sélections), et dispose d'un potentiel indéniable. Il s'agit néanmoins qu'il parvienne à reprendre sa progression.



On peut par exemple se demander si son éventuelle venue ne serait pas pour compenser le possible prêt de Marley Aké.