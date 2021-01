Mercato : Thauvin partira bel et bien en juin

Florian Thauvin (27 ans) aurait décidé de quitter l'OM, au terme de son contrat, au mois de juin.





S'il ne s'est jamais exprimé clairement sur le sujet, le milieu offensif aurait déjà pris sa décision concernant son avenir. Selon l'émission Téléfoot, il n'a pas l'intention d'accepter la proposition de prolongation phocéenne et souhaite partir gratuitement, en juin. On peut imaginer que ce départ est lié à plusieurs éléments : le club marseillais a mis très longtemps à entamer des discussions avec lui et ne paraît pas en mesure de lui offrir le salaire qu'il attend. Les présences de Kevin Strootman, Kostas Mitroglou et bien d'autres pèsent lourd sur les finances. TF1 ajoute que Thauvin s'est promis de qualifier l'OM pour la Ligue des Champions, avant de partir. Au regard du classement, c'est mal engagé.



On ne peut pas dire que Flotov fasse un beau cadeau à son club de coeur. C'est dans des moments comme ça que l'on mesure le geste fait par Samir Nasri, lorsqu'il a prolongé son bail avec Marseille pour que ce dernier bénéficie d'une indemnité minimale. On peut aussi se demander si le président Jacques-Henri Eyraud mesure bien la perte que constitue ce départ pour le club. Il était en position de force pour négocier, durant sa blessure à la cheville, il n'a toutefois pas daigné ouvrir les discussions. Et si jamais il considérait qu'Andoni Zubizarreta était responsable de cette erreur, on lui répondrait qu'aucun autre président ne la lui aurait laissé faire.



A l'OM, Thauvin a pour l'instant joué 260 matchs, inscrit 84 buts et délivré 51 passes décisives.