"Deschamps était bouleversé par les propos de Benzema"

L'ancien chef de presse de l'équipe de France est revenu sur les propos tenus par l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (33 ans), en 2016. Didier Deschamps aurait été profondément touché.





"Il était vraiment bouleversé par ce qu'il s'était passé. Et on peut penser, même s'il ne l'a jamais dit clairement, que la ligne rouge avait été franchie ce jour-là. Et que Benzema, bien que n'étant pas à l'origine directement des tags racistes sur la maison... c'était un enchaînement. Cantona avait été dans la partie, Benzema avait dit 'peut-être qu'il a cédé à une partie raciste de la France' et là-dessus, arrive le tag à Concarneau sur la maison des Deschamps. C'était trop", a déclaré Philippe Tournon sur l'antenne de RTL.



Pour rappel, Benzema avait affirmé que l'ancien coach de l'OM ne l'avait pas sélectionné sous la pression "d'une partie raciste de la France". Il n'a depuis jamais été retenu chez les Bleus et ne s'est jamais excusé.