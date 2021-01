Mercato : Fosu-Mensah pourrait bien quitter Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Timothy Fosu-Mensah (23 ans) pourrait quitter Manchester United, dans les prochains jours.





Le technicien norvégien a indiqué que le défenseur pourrait partir, ce mercato : "Il n'a pas assez joué, alors bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs, en vue de partir maintenant en janvier. C'est difficile quand vous avez de bons joueurs, des joueurs talentueux et que vous ne pouvez pas leur donner du temps de jeu", a-t-il notamment déclaré face aux médias.



Cette saison, Timothy Fosu-Mensah n'a joué que 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Et son contrat prenant fin en juin, il est en position de force pour négocier son départ. Monaco et l'OM se seraient renseignés sur sa situation.