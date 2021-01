PSG-OM : Neymar est incertain

Absent lors de la rencontre du PSG disputée contre Brest (3-0), Neymar (28 ans) pourrait également manquer le trophée des Champions PSG-OM de mercredi.





En marche du match contre les Bretons, Mauricio Pochettino a indiqué ne pas savoir si le Brésilien pourrait jouer face à Marseille : "On ne sait pas encore, on va voir dans les prochains jours la situation de chacun des joueurs en train de récupérer. On prendra une décision tous ensemble", a-t-il confié aux journalistes.



Pour rappel, Neymar a été détestable lors du Clasico de septembre. Outre la polémique avec Alvaro Gonzalez, il avait provoqué Dimitri Payet dès le début de la rencontre et n'a cessé d'insulter les Marseillais, durant tout le match. On peut considérer qu'il est en grande partie responsable des événements de la fin de rencontre qui ont causé de nombreux cartons rouges. Il ne devrait donc pas y avoir de retrouvailles, ce mois de janvier. On attend surtout sa venue à Marseille, dans un Vélodrome rempli.



Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Thilo Kehrer et Rafinha (Covid-19) sont également incertains.