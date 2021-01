Mercato : Slimani très proche de Lyon

Si l'OM semblait s'être renseigné à son sujet, Islam Slimani (32 ans) devrait s'engager avec Lyon, ces prochains jours.





En marge du match disputé par son équipe à Rennes, Juninho a confirmé qu'il était en négociation avancée pour faire venir l'international algérien : "Slimani, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup, mais ça fait partie des possibilités, il n'y a pas que lui. À la moitié de la saison, ce n'est pas toujours facile de trouver un attaquant pour jouer six mois ou un an et demi, ça coûte cher. On regarde d'autres joueurs, on avait parlé avec lui au début de la saison, on avait presque trouvé un accord, il a envie de venir, de porter notre maillot. On discute", a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. Il devrait remplacer Moussa Dembélé, lequel est en partance pour l'Atlético Madrid (lequel a donc bien abandonné le dossier Milik).



Slimani ne devrait donc pas rejoindre l'OM, ce mercato. Pour rappel, Nabil Djellit, qui paraît très proche du joueur, avait affirmé que le club phocéen était venu aux renseignements, ces dernières semaines.