Villas-Boas en colère contre les horaires français

André Villas-Boas pense qu'aucun club ne devrait jouer tous ses matchs à 21h00. Or c'est quasiment tout le temps le cas de l'OM.





Je le dis sincèrement et j'ai déjà dit à Jacques-Henri [Eyraud] d'en parler à la Ligue. Je pense qu'il doit y avoir une limite de nombre de matchs que chaque équipe joue à 21 heures : "C'est trop tard. On est des sportifs payés pour ça, mais l'OM se trouve toujours dans les heures de prime time. C'est abusé d'être toujours à 21 heures", estimant que la situation n'est pas la même en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal ou en Espagne. Et d'ajouter : "On n'a pas besoin de jouer aussi tard, à 21 heures, et de faire rentrer les équipes à 2 ou 3 heures du matin. Donc oui, pour moi il faut établir une limite de matchs à 21 heures pour chaque équipe."



Thomas Tuchel s'était aussi plaint de ces horaires, il y a quelques mois. Ce petit coup de gueule ne devrait pas avoir grand effet, alors que les chaînes de télévision règnent en maître, en France.