Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le match du Trophée des Champions qui arrive et opposera le PSG à l'OM. Il connaît l'importance que revêt le Clasico pour les joueurs et les supporters.





"Je comprends très bien, mon staff aussi, l'importance d'un derby et c'est pareil contre l'OM. Il faut jouer avec le coeur et avec la passion. Il faut aussi avoir de l'assurance au niveau mental parce que c'est un match avec une passion énorme", a déclaré l'Argentin au micro de Téléfoot. Et d'ajouter : "J'ai eu la chance d'en jouer quelques-uns et j'y ai toujours pris plaisir. C'est dommage de ne pas avoir nos supporters avec nous dans le stade, mais il y a toujours une ambiance spéciale quand on s'affronte dans ce genre de compétitions. Il y a en plus un titre en jeu et c'est une opportunité pour le club de gagner."



Avant la rencontre disputée par les Parisiens face à Brest (3-0), les supporters parisiens ont déployé une banderole portant un message assez clair : "PSG/OM: plus qu'un trophée, salissez-les." Après la grosse bagarre de septembre et les polémiques qui ont suivi, le match s'annonce tendu.