André Villas-Boas a livré quelques mots au sujet de la polémique liée au comportement de Dimitri Payet (33 ans). Il entend régler ça en interne.





"Ma décision de mettre Payet sur le banc ? On ne va pas aller sur cette question, je n'ai pas envie de trop en parler, c'est entre lui et moi, c'est clair. Je pense qu'il va revenir avec sa force, j'ai beaucoup de confiance en lui. C'est un mec que j'adore. On a besoin de lui à un top niveau, je pense qu'il va le retrouver rapidement, ça peut commencer mercredi contre le PSG. Il n'y a pas de discussions, Nemanja a marqué son but, Payet aussi. J'ai voulu continuer avec Radonjic pour lui donner de la confiance. Il a été proche de faire deux buts. Avec Dim' on n'a pas d'histoires, ni sur Twitter ni ailleurs, pas de confrontations, rien. On est clairs lui et moi. Il sait qu'il est important pour nous et j'espère qu'il va retrouver le niveau auquel il nous a habitués la saison dernière", a déclaré le Portugais face à la presse, après le nul concédé par l'OM à Dijon (0-0).



Pour rappel, Payet avait déjà été mis sur le banc face à Montpellier (3-1), en raison d'un retard à l'entraînement. Il avait paru quelque peu défier AVB, sur son but, alors que le technicien l'avait toujours défendu par le passé.