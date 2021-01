Mercato : l'agent de Milik perd patience

L'agent d'Arkadiusz Milik (26 ans) fait part de sa frustration, alors que le Napoli se montre trop gourmand.





"Pourquoi le transfert à l'Atlético Madrid ne s'est pas fait ? Parce que Naples a rejeté l'offre des Espagnols. Le club azzurro demande beaucoup plus d'argent par rapport à l'offre de l'Atlético. "Arek" s'est comporté de manière professionnelle en s'entraînant deux fois par jour. Naples l'a mis à l'écart et a intenté une action en justice contre le joueur. J'ai presque l'impression qu'ils préfèrent le perdre sans indemnité plutôt que d'encaisser une somme importante en janvier", a déclaré l'agent du Polonais à Gianluca Di Marzio.



À six mois du terme de son contrat, le SSC joue à un jeu dangereux. On peut néanmoins imaginer qu'il verra ses exigences à la baisse, ces prochaines semaines.