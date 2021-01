Mercato : le Genoa confirme pour Strootman

Le Genoa est sorti du silence concernant la rumeur du prêt de Kevin Strootman (30 ans) et l'a confirmée. Le joueur est attendu dans les prochains jours.





Interrogé par la Rai Radio 2, le président du club génois a confirmé que le Néerlandais allait arriver : "Nous sommes sur le point de boucler son arrivée, il ne manque plus que la visite médicale. Je suis content, surtout car je connais bien l'homme", a-t-il confié.



Pour rappel, un accord aurait été trouvé pour un prêt portant jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat, mais avec l'idée de reparler d'un transfert définitif, en juin. L'OM garderait la charge d'une partie de son salaire (plus de 500 000 euros par mois). La petite baisse générée sur la masse salariale devrait permettre au club de recruter, ce mercato.



Recruté pour 25 millions d'euros en aout 2018, Strootman a disputé 77 rencontres avec l'OM et ne s'est jamais montré resplendissant. Il ne devrait pas lui rapporter grand-chose.