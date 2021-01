Mercato : le montant de l'option d'achat de Lirola

L'arrivée de Pol Lirola (23 ans) à l'OM se précise. Les discussions pourraient aboutir à un accord, ce samedi, avec un prêt assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros.





Selon les renseignements obtenus par Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sport, l'accord est proche entre la Fiorentina et les Phocéens, concernant le latéral droit espagnol. Il croit savoir qu'un nouvel entretien est prévu, ces prochaines heures, et que la transaction pourrait être officialisée sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros.



Sous contrat jusqu'en 2024, Pol Lirola a peu joué, depuis l'été dernier, avec la Viola. Il a fait 12 apparitions en Serie A et délivré 1 passe décisive. Sa venue pourrait permettre de compenser le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l'été dernier. Il serait donc en concurrence avec Hiroki Sakai, lequel a paru parfois accuser le coup, en première partie de saison.