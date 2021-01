Dijon - OM : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Après sa belle performance contre Montpellier en milieu de semaine (3-1), l'OM tentera de confirmer ce samedi à Dijon dans la cadre de la 19e journée de Ligue 1. Le match sera diffusé en streaming sur Téléfoot à partir de 21h00. Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir en plus sur cette rencontre.





L'OM se déplace sur la pelouse de Dijon, samedi, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après s'être rassurée contre Montpellier (3-1), mercredi, l'équipe d'André Villas-Boas va tenter d'enchaîner et reprendre le rythme qu'elle tenait à l'automne et qui lui avait permis de se rapprocher virtuellement de la première place. Le coach portugais ne pourra pas compter sur Luis Henrique, lequel a été testé positif à la Covid-19. Morgan Sanson et Jordan Amavi sont également incertains. Il pourra en revanche s'appuyer sur Valentin Rongier, lequel était suspendu face aux Héraultais. En plein mercato, l'entraîneur marseillais sait aussi que des transferts peuvent intervenir, dans le sens des arrivées ou celui des départs. Pablo Longoria s'affairerait notamment à trouver un attaquant et un latéral droit.





Streaming Dijon - OM, comment voir le match en direct et sur quelle chaîne?

Comment regarder DFCO-OM en streaming ?

Les compos probables de Dijon - Olympique de Marseille

Les arbitres du match

Le prono de Footmarseille

Le programme complet de la 19e journée de L1

Pour cette saison qui est devenue si particulière, la Ligue 1 est à suivre sur Téléfoot et/ou les chaînes du groupe Canal +. Ce match entre Dijon et Marseille sera à suivre sur Téléfoot uniquement. Plus précisément, cette rencontre sera retransmise en streaming et en direct surà partir de 21h00. Pour y accéder, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous abonner à l'offre de la chaîne de Mediapro : Téléfoot.Cette saison 2020-2021, la L1 est à regarder sur la chaîne Téléfoot (ainsi que ses divers canaux tels que Téléfoot Stadium ou les canaux du groupe Canal : en particulier Canal+, Canal + Sport et moins souvent Canal + Décalé). Pour regarder Dijon - Marseille en streaming et légalement une seule solution pour la France s'offre à vous : souscrire à l'une des offres de Téléfoot. A noter que Mediapro, qui ne diffusera bientôt plus la Ligue 1, propose une offre à la journée : pour 3.90€ vous pourrez ainsi voir le match de l'Olympique de Marseille, et sans engagement. Toujours mieux que rien...: Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Coulibaly, Muzinga - Cheikh, Ndong, Ebimbe, Celina, Dobre - Baldé: Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Gueye, Camara, Thauvin, Cuisance, Payet - BenedettoJérôme MIGUELGORRY sera l'arbitre principal du match Dijon-OM. Il sera accompagné de ses deux assistants Alexandre VIALA et Christophe MOUYSSET. Le quatrième arbitre sera Sylvain PALHIES. Du côté de l'assistance vidéo, on retrouvera Eric WATTELLIERavec Lionel JAFFREDO.En première partie de saison, les Olympiens ont été plus à l'aise en dehors de leurs bases qu'à domicile. À Dijon, ils auront certainement à coeur de faire oublier la piètre performance réalisée à Angers (1-2), avant la trêve hivernale. On peut aussi imaginer qu'ils auront davantage de ressources physiques, après les congés. Nous misons donc sur une victoire 2-1, avec des buts de Florian Thauvin et Dario Benedetto . L'Argentin doit notamment se rattraper après ses quelques loupés face au MHSC.21h00 - Multiplex - 19e journée sur Telefoot21h00 - Rennes - Lyon sur Telefoot Stadium 121h00 - Monaco - Angers sur Telefoot Stadium 321h00 - Lens - Strasbourg sur Telefoot Stadium 421h00 - Montpellier - Nantes sur Telefoot Stadium 521h00 - Metz - Nice sur Telefoot Stadium 621h00 - Bordeaux - Lorient sur Telefoot Stadium 721h00 - Reims - Saint-Etienne sur Telefoot Stadium 821h00 - PSG - Brest sur Canal +21h00 - Nimes - Lille sur Canal + Sport