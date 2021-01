David Linarès s'est exprimé sur le match à venir entre Dijon et l'OM. Il ne semble pas particulièrement impressionné par le jeu phocéen, mais souligne le réalisme de l'équipe d'André Villas-Boas.





"C'est une équipe qui performe en championnat. Ils ne survolent pas leurs adversaires directs, mais qui sait frapper quand il faut, qui a beaucoup de sang-froid", a déclaré le technicien dijonnais face à la presse. Et d'ajouter : "Il y a des joueurs qui sont attirés par le but. J'espère vraiment qu'on aura ce supplément d'âme."





"Il faut être constant et régulier"

Il veut tirer le positif des prestations réalisées contre Monaco (0-1) et Lille (0-2) : "Contre Lille, on n'avait pas fait une bonne entame de match, mais on a su réagir et se créer des situations. Contre Monaco, on doit au minimum marquer un but. Il faut être constant et régulier pendant 90 minutes. On avait eu des trous d'air et l'adversaire avait su en profiter", a-t-il aussi indiqué.



L'an passé, l'OM n'avait pas su faire mieux qu'un match nul sur le terrain du DFCO (0-0). Il ne s'agirait pas de sous-estimer cet adversaire, malgré sa 18e place au classement.