Everton : Nkounkou explique comment Ancelotti l'a convaincu de venir

Niels Nkounkou (20 ans) s'est exprimé sur son départ de l'OM. Il a relaté ses discussions avec son entraîneur actuel, Carlo Ancelotti.





"J'ai parlé avec lui et il m'a dit ses plans pour moi. Cela m'a donné un regain de confiance encore plus grand et c'est pourquoi j'ai choisi Everton. Il a dit qu'il me suivait depuis un moment et que j'étais un bon joueur avec un bon potentiel pour l'avenir. Il a dit qu'il voulait m'aider à continuer à apprendre et à me former pour que je puisse devenir dans le futur un joueur régulier de l'équipe première. Je suis encore un jeune joueur et je dois continuer à apprendre, et c'est ce que je fais maintenant. J'apprends de nouvelles choses chaque jour, que ce soit de Carlo Ancelotti ou des joueurs qui sont avec moi ici à Everton", a déclaré le joueur formé à Marseille lors d'un entretien accordé au site Evertonfc.com.





"Je ne m'attendais pas à tout cela si tôt"

Il a dressé un bilan de sa première partie de saison : "J'ai réalisé de bonnes performances en League Cup, mais le match de championnat contre Newcastle a été un peu plus difficile pour moi. Mais, dans l'état actuel des choses, je ne m'attendais pas à tout cela si tôt, donc je suis très heureux d'avoir déjà franchi ces étapes initiales."



Niels Nkounkou n'a disputé que 4 rencontres avec l'équipe première, depuis l'été dernier. Si son agent Yvan Le Mée considère qu'il a fait le bon choix, on peut aussi penser qu'il a visé une marche un peu trop haute et qu'il devrait au contraire jouer régulièrement pour progresser.