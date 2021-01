Kevin Diaz a réagi à la polémique liée à l'entraînement manqué par Dimitri Payet (33 ans) et sa phrase adressée à André Villas-Boas. Il ne comprend absolument pas son attitude face à un entraîneur qui l'a toujours soutenu.





"La réaction de Payet, après le but, déjà je la trouvais catastrophique, sachant que son équipe est menée, qu'il rentre et qu'apparemment il a dit "tu es fou" (à Villas-Boas, NDLR). Mais c'est toi qui es complètement dingue. Tu rentres, t'as pas été bon depuis deux mois, t'as un entraîneur qui t'a soutenu et tu le regardes en lui disant "mais t'es un fou" ? Non mais franchement c'est d'un ridicule. Après cette histoire-là, franchement j'ai plus les mots. Le mec n'a pas été exemplaire, il est remplaçant, il rentre, il est décisif pour son équipe. Au lieu d'être un vrai leader et de montrer ce qu'est un leader, c'est-à-dire "voilà je fais profil bas, l'équipe a gagné, je le fête", là, je vais rentrer au vestiaire. Franchement, il faudrait vraiment avoir l'info de pourquoi il n'a pas été à l'entraînement, mais pour moi c'est limite un motif de licenciement. Je ne comprends pas", a lâché le consultant sur l'antenne de RMC.



Dimitri Payet est loin d'avoir été transcendant, durant la première partie de saison. Il a semblé très loin de sa meilleure forme et n'a notamment pas été au niveau en Ligue des Champions. Tant sur le terrain qu'en dehors, on attend autre chose d'un ancien capitaine.