Mercato : l'OM ciblerait aussi Mateta

L'OM aurait aussi coché le nom de Jean-Philippe Mateta (23 ans), pour renforcer son secteur offensif.





Selon les éléments obtenus par Téléfoot, Pablo Longoria s'intéresse à la situation de l'attaquant de Mayence, lequel a inscrit 10 buts en 16 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. Son club serait ouvert à l'idée d'un prêt avec option d'achat.et plusieurs formations italiennes et allemandes auraient pris des renseignements.



Sous contrat jusqu'en 2023, Mateta a rejoint les rangs du club de Mayence en 2018, dans le cadre d'un transfert de 8 millions d'euros. Il a depuis marqué 27 fois en 69 matchs, toutes compétitions confondues. Il peine néanmoins à s'imposer définitivement dans le onze de Bo Svensson, son entraîneur. Pour rappel, il a été formé à Châteauroux et a également défendu les couleurs de Lyon et du Havre.



Pablo Longoria paraît ratisser large pour offrir à André Villas-Boas un élément capable d'apporter des solutions différentes, en attaque.