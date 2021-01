Mercato : Strootman en route pour le Genoa

Kevin Strootman (30 ans) devrait rejoindre les rangs du Genoa, ces prochains jours, dans le cadre d'un prêt.





D'après les renseignements obtenus par Sky Sport, l'international néerlandais (45 sélections) est en passe de retourner en Serie A. Il se serait entendu avec le club de Gênes et devrait porter ses couleurs jusqu'à la fin de la saison, dans le cadre d'un prêt. L'OM prendrait en charge une partie de son salaire et un transfert définitif pourrait être discuté, l'été prochain. La Gazzetta dello Sport croit savoir que le joueur est attendu lundi pour passer la visite médicale.



Modèle de professionnalisme, Kevin Strootman n'a jamais été très performant et est rapidement devenu un problème pour l'OM, avec son salaire supérieur à 500 000 euros. Le club phocéen avait déboursé 25 millions d'euros, sur demande de Rudi Garcia, pour s'attacher ses services. Une transaction XXL qui laissait entendre que les dirigeants disposaient vraiment de moyens colossaux pour bâtir leur effectif, suite au rachat de Frank McCourt. On peut en réalité penser que les dirigeants, Jacques-Henri Eyraud en tête, n'ont pas mesuré les risques pris pour le faire venir.



Strootman a participé à 77 matchs, toutes compétitions confondues, depuis l'été 2018.