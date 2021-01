Mercato : Pol Lirola à l'OM, ça chauffe

L'OM aurait accéléré dans le dossier menant à la signature de Pol Lirola (23 ans). L'accord avec la Fiorentina serait proche.





Selon les éléments rapportés par RMC Sport, le club phocéen s'est déjà entendu avec le joueur espagnol, dans l'optique d'un prêt avec option d'achat. Et les négociations avec les dirigeants de la Viola seraient proches d'aboutir. Pablo Longoria connaît parfaitement le profil de son compatriote, qu'il a notamment croisé lorsqu'il était à la Juventus. Il pourrait donc bientôt venir compléter l'effectif d'André Villas-Boas.



La radio confirme par ailleurs que l'OM travaille sur d'autres dossiers afin d'anticiper un éventuel couac dans les discussions. Cela explique certainement les nombreuses pistes qui ont garni les chroniques des gazettes, ces derniers jours.



Cette saison, Pol Lirola a fait 12 apparitions et délivré 1 passe décisive, en Serie A. Il a été formé à la Juve et a aussi défendu les couleurs de Sassuolo. On peut imaginer qu'il serait chaudement accueilli par Alvaro Gonzalez.