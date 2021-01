Payet avait bien été sanctionné contre Montpellier

André Villas-Boas n'a pas titularisé Dimitri Payet (33 ans) contre Montpellier, car il avait manqué un entraînement, et pas seulement.





Selon les informations rapportées par RMC Sport, le Réunionnais était sur le banc de touche, car il était sanctionné, au début du match contre le MHSC. Il serait d'abord revenu en mauvaise forme de ses congés, ce qui paraît décidément être une habitude et n'a pas plu au staff. Il a ensuite manqué l'entraînement du lendemain du réveillon, lequel était initialement prévu le matin et avait été décalé pour que les joueurs puissent profiter de leur soirée. L'entourage de milieu offensif a précisé à la radio qu'il était en réalité en retard et qu'André Villas-Boas lui avait dit que ce n'était pas la peine de venir.



Lors de son but contre Montpellier, Payet a lancé un regard frondeur vers le banc qui n'a pas échappé aux supporters et qui, sachant cela, paraît quand même très gonflé. On ne peut pas dire que la sanction ait été très sévère, espérons que l'ancien capitaine de l'OM se montrera un peu plus sérieux ces prochaines semaines.