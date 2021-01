Villas-Boas n'a rien dit à Payet

André Villas-Boas a refusé d'en rajouter concernant la publication de Dimitri Payet (33 ans), sur Instagram.





Le Réunionnais avait posté un mystérieux "G-17, A-15", sur son compte, après le match contre Montpellier (3-1). Certains y ont vu un rappel de ses statistiques, depuis 2019, et un tacle à son entraîneur, qui l'avait fait démarrer sur le banc. AVB n'a en tout cas pas paru froissé, en conférence de presse : "Je ne lui ai rien dit, je n'ai pas besoin de parler à 'Dim' tous les jours. Les passes décisives, les buts, c'est ce qu'on lui demande tous les jours. Il est compétitif, je veux qu'il retrouve le niveau de l'an dernier", a-t-il expliqué aux journalistes.



Payet en est à 3 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1, cette saison. Des statistiques qui commencent à devenir intéressantes et qu'il entend visiblement améliorer, ces prochaines semaines.