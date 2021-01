Un départ cet hiver ? La réponse de Germain

En conférence de presse, Valère Germain (30 ans) s'est exprimé sur les rumeurs du mercato et son avenir. Il n'envisage pas de partir, cet hiver.





"J'ai toujours évolué avec deux attaquants. J'ai la capacité d'évoluer avec plusieurs sortes de joueurs. Le coach sait que je peux apporter à n'importe quelle position et que je serai toujours à 100 %. Je ne sais pas si je jouerai moins si quelqu'un arrive. Je reste concentré sur le présent", a déclaré l'attaquant face aux journalistes.





"Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte"

Et de poursuivre sur un éventuel départ : "Je suis focus sur le quotidien parce qu'on a quelque chose de bien à aller chercher ensemble. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici ? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue. Un départ en janvier ? Ce n'est pas d'actualité. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je parte, le coach a confiance en moi. Si quelqu'un vient me dire que je dois partir, on verra. Je suis concentré sur les six derniers mois."



Cette saison, Germain a inscrit 3 buts en 14 apparitions en Ligue 1.