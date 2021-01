Mercato : Longoria négocierait pour Geertruida

L'OM apprécierait le profil de Lutsharel Geertruida (20 ans), pour le poste de défenseur droit. Il aurait proposé d'inclure Kevin Strootman (30 ans) dans la transaction.





Pablo Longoria multiplie les pistes, cet hiver, en vue de renforcer l'effectif d'André Villas-Boas. L'Équipe révèle qu'il a aussi coché le nom du joueur de Feyenoord, pour le poste de latéral droit. Le directeur du football marseillais aurait proposé un prêt avec une option d'achat "aux conditions baroques", ainsi que l'inclusion de Kevin Strootman dans l'opération.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Geertruida a participé à 11 matchs d'Eredivisie, cette saison, marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive. Il a également joué 5 rencontres de Ligue Europa, pour 1 but inscrit. International U19 néerlandais, il dispose d'un profil très polyvalent : il a été aligné 8 fois à droite, 2 fois au centre, 2 fois à gauche et 1 fois en milieu défensif, en Championnat. Et il a notamment réussi 38 tacles sur 43 tentés.



Info ou intox ? Avec son énorme salaire, Strootman peine à trouver un club pour se relancer. Il est peu probable que Feyenoord soit en mesure de le prendre en charge.