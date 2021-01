Mercato : Naples serait prêt à négocier pour Milik

Aurelio de Laurentiis serait disposé à revoir le tarif d'Arkadiusz Milik (26 ans) à la baisse, ce mercato.





Très gourmand, le président du SSC attendait jusque-là 15 millions d'euros pour laisser filer l'international polonais. Un montant qui a refroidi ses prétendants, à commencer par l'Atlético Madrid et l'OM. Selon les éléments obtenus par la Gazzetta dello Sport, il serait désormais disposé à le laisser partir contre un chèque de 10 millions d'euros. Sky Sport est un peu plus mesuré et rapporte une nouvelle exigence de 12 millions d'euros, plus 20 % à la revente.



Il reste maintenant à voir si cette information changera la donne du côté de Marseille, où le budget paraît quand même assez limité pour le recrutement, cet hiver. L'offre transmise à Naples, il y a quelques jours, aurait été de 6 à 7 millions d'euros. La baisse pourrait donc ne pas suffire, mais Naples ne semble pas en position de force, alors que le joueur sera en fin de contrat en juin 2021.