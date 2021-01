Justice, sextape de Valbuena : Benzema envoyé en correctionnelle

Le parquet de Versailles a annoncé le renvoi de Karim Benzema (33 ans) devant le tribunal correctionnel, dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena (36 ans).





Jeudi, l'attaquant du Real Madrid a appris son renvoi en correctionnelle pour "complicité de tentative de chantage", dans l'affaire de la sextape. Il est soupçonné d'avoir incité Petit Vélo à payer ses maîtres chanteurs, lesquels envisageaient de rendre public une sextape. Quatre autres personnes ont aussi été renvoyées en correctionnelle, à savoir Alex Angot, Mustapha Zouaoui, Youness Houass et Karim Zenati. Valbuena avait notamment connu les deux premiers lorsqu'il était à l'OM.



Les faits se sont déroulés en juin 2015, lors d'un regroupement des Bleus. Des hommes font chanter Valbuena, qui dépose immédiatement une plainte. Les mois suivants, les enquêteurs interceptent des discussions entre Alex Angot, Mustapha Zouaoui et Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema. Zenati aurait notamment indiqué aux deux premiers que le Madrilène allait intervenir auprès de Valbuena pour lui parler de la vidéo. En octobre 2015, lors d'un nouveau rassemblement avec l'équipe de France, l'attaquant du Real Madrid aurait parlé à l'ancien joueur phocéen l'existence d'une vidéo intime. Il est soupçonné de l'avoir incité à payer ses maîtres chanteurs. Une conversation téléphonique entre Benzema et Zenati a aussi été entendue et son contenu révélé par L'Équipe. Certaines remarques de l'attaquant ont créé une forte ambiguïté. Benzema et Valbuena n'ont depuis plus été appelés chez les Bleus. Un bras de fer judiciaire est à l'oeuvre et Valbuena a indiqué vouloir aller au bout pour faire la lumière sur cette affaire.



En apprenant la nouvelle, hier, Benzema a réagi sur le même ton qu'il le fait depuis le début de l'affaire : "Bon, alors, c'est pour quand la mascarade, hein ?", a-t-il écrit sur Instagram. Il faut rappeler qu'il a taclé Valbuena à de nombreuses reprises, ces dernières années. L'avocat du joueur formé à Lyon a quant à lui indiqué qu'il n'était "malheureusement pas surpris" et qu'il s'agissait "d'une décision aussi absurde que prévisible". Enfin, l'agent de Benzema, Karim Djaziri, a aussi commenté la nouvelle : "Renvoyé quand ? En 2034 ? Sinon Benzema est renvoyé devant le tribunal alors qu'il a demandé à la victime, qui l'a reconnu devant le juge, de ne pas payer, mais Cissé qui lui lui a demandé de payer n'est pas renvoyé !!! La mascarade continue."



Djibril Cissé, qui avait aussi parlé de la vidéo à Mathieu Valbuena, a quant à lui échappé à un procès, conformément aux réquisitions du parquet rendues fin juin.