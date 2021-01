Discipline : Longoria suspendu deux matchs avec sursis

Pablo Longoria a été suspendu deux matchs avec sursis par la commission de discipline, jeudi soir.





Comme à son habitude, la commission de discipline a livré ses décisions par communiqué. C'est assez rare pour être signalé, aucun joueur de l'OM n'est concerné. Si elle a accepté un but au MHSC qui ne semblait pas valable, Stéphanie Frappart n'a pas distribué de carton aux Marseillais, mercredi. En revanche, Pablo Longoria a lui été épinglé pour son comportement à la mi-temps du match contre Monaco (2-1), qui était arbitré par Benoit Millot. Difficile de savoir ce qui s'est passé.



Pour rappel, sans avoir un jeu très agressif, l'OM reste le club le plus sanctionné de Ligue 1 (et de loin), avec 45 cartons jaunes et 4 cartons rouges. André Villas-Boas ne compte désormais plus de suspendus.