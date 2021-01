Laborde ou Delort ? Nicollin ne pense pas que l'OM est assez riche

Laurent Nicollin a réagi aux rumeurs concernant les possibles transferts de Gaëtan Laborde (26 ans) ou Andy Delort (29 ans) à l'OM, ce mercato. Il ne croit pas que le club phocéen dispose de la trésorerie pour les recruter.





"Je ne suis pas madame Irma. Quand une période de transferts arrive, tout club sait qu'il y a des joueurs qui peuvent partir, peuvent avoir des demandes, des propositions. Je n'ai eu aucune proposition pour personne. Je ne peux pas répondre. Personne n'a de bon de sortie, comme tout le monde en a. Tout peut être regardé, étudié. On sait très bien en football que tout joueur peut partir du jour au lendemain. À l'heure actuelle, je n'ai aucune proposition. Et connaissant mes joueurs, ils sont bien là. Après, un joueur peut être bien là un jour et ailleurs le lendemain, on ne se fait pas non plus d'illusion là-dessus", a déclaré le président héraultais au micro de RMC. Il ne pense d'ailleurs pas que l'OM soit suffisamment riche : "Je pense que Marseille n'a pas les moyens d'acheter mes joueurs, donc on passera sur d'autres clubs", a-t-il poursuivi.



Laborde serait notamment pisté par deux clubs de Bundesliga, West Ham et Wolverhampton.