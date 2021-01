Payet sur le banc, ça a plu à Riolo

Daniel Riolo a validé la décision d'André Villas-Boas consistant à mettre Dimitri Payet (33 ans) sur le banc de touche, lors d'OM-Montpellier (3-1). Il pense que le Réunionnais a le profil idoine pour tenir un rôle de joker.





"Villas-Boas a eu raison de mettre Payet sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, Payet est mieux en joker à Marseille. Il est mieux comme un mec qui rentre dans un match et qui peut avoir un éclair, car techniquement, il a quelque chose. Je pense que face à Montpellier, il sauve l'OM qui donnait l'impression de ne pas pouvoir gagner le match et qui finalement termine avec un score gonflé contre un adversaire qui n'a pas réussi à tuer le match quand il le fallait. Après, quand tu regardes toutes les stats du match, l'OM est devant, ça ne veut pas rien dire non plus", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



Payet s'est montré décisif après son entrée, inscrivant le deuxième but olympien.