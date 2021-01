Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a été visé par Jérôme Alonzo sur La Chaîne L'Equipe.





"(Jacques-Henri) Eyraud c'est quand même un monsieur qui a fait des affaires, qui a été patron d'entreprises... S'il y a un club en France où tu n'as pas le droit de dire : "salarié-supporters, je n'en veux pas, c'est malsain", c'est bien l'OM ! C'est que t'es un fou ! Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a fait des études comme ça, qui a fait du management, peut sortir des saucisses pareilles dans un club populaire comme ça. Le mec c'est un fou ! Et tous les mois il en sort une. Après, qu'il ne connaisse rien au football, bon ça... Mais au moins l'histoire. Respecte l'histoire et l'identité des gens qui bossent pour le club, des Marseillais... Connais l'histoire, sens les choses. Là il ne sent rien, c'est une catastrophe. Quand il parle, il fait rire tout le monde. J'ai trop aimé ce club, l'OM m'a trop donné pour qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un à sa tête qui le dénigre comme ça en faisant semblant de le défendre. C'est ce qui m'énerve le plus."



Jérôme Alonzo a joué à l'OM de 1995 à 1997. A noter qu'avant la rencontre OM 3-1 Montpellier, des manifestations de supporters ont eu lieu devant le Stade Vélodrome. Les fans appelaient Jacques-Henri Eyraud à démissionner.