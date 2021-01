Djellit s'en prend à Cuisance

Le journaliste de France Football a taclé le milieu de terrain, titulaire hier soir avec l'OM contre Montpellier (3-1).





Sur Twitter, Nabil Djellit a été offensif avec Michael Cuisance, remplacé à la 65e min par Kevin Strootman : "Cuisance il a signé à l'OM ? Il ne pèse pas. Par rapport à ce qu'on espérait, on n'est pas loin d'un flop. Au prix qu'il est et au niveau de ses performances, je ne vois pas comment l'OM peut lever l'option d'achat à 18 millions d'euros en fin de saison..." Le joueur prêté par le Bayern Munich, âgé de 21 ans, n'a pas marqué cette saison et n'a donné qu'une seule passe décisive en 16 rencontres toutes compétitions confondues.



Nabil Djellit a par contre été plus clément avec les entrants, qui ont été efficaces : "Très bonnes entrées en jeu ce soir : (Dimitri) Payet, (Valère) Germain, (Saîf-Eddine) Khaoui qui a plus montré en cinq minutes que Luis Henrique, (Kevin) Strootman qui a rééquilibré l'équipe et que j'ai trouvé solide. Et si l'OM avait un banc finalement ?"



Un retournage de veste très classique après une victoire, en attendant la nouvelle contre-performance de l'OM et les critiques acerbes qui viendront de la part du journaliste.